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Хорнер: как же сильно разочаровывает, что сказал Ферстаппен

Хорнер: как же сильно разочаровывает, что сказал Ферстаппен
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Австралии, где Серхио Перес финишировал вторым, а Макс Ферстаппен, занимавший в тот момент вторую позицию, был вынужден сойти из-за поломки.

«Вполне понятно его разочарование из-за того, что он не финишировал в гонке. Мы пока не знаем, в чём заключается проблема, но не думаем, что она имеет отношение к двигателю. Сейчас мы полагаем, что это может быть как-то связано с топливом. Но, конечно, нам нужно вернуть машину и посмотреть, что произошло на самом деле.

Как же сильно разочаровывает, что сказал Макс по поводу отсутствия темпа для борьбы с «Феррари» — сегодня они были в своей собственной лиге. Обидно, что мы недобрали очков», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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