Хэмилтон объяснил свои слова в адрес команды по радио в ходе гонки

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший четвёртое место на Гран-при Австралии, объяснил, что имел в виду, когда в ходе гонки сказал команде по радио: «Вы поставили меня действительно в трудное положение».



«Я не мог побороться за третье место, потому что двигатель перегревался, так что мне приходилось сбавлять темп.



В этот уик-энд у нас было так много сложных моментов с машиной, так что занять пятое и шестое места в квалификации при подобном прогрессе… Определённо, мы не ожидали, что станем в гонке третьим и четвёртым. Джордж сегодня проделал отличную работу. Я немного видел, как он сражался с Пересом. Хотел бы, чтобы тоже мог поучаствовать в этой борьбе, но в любом случае мы запишем эти очки себе на счёт и продолжим бороться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.