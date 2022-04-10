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Хэмилтон объяснил свои слова в адрес команды по радио в ходе гонки

Хэмилтон объяснил свои слова в адрес команды по радио в ходе гонки
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший четвёртое место на Гран-при Австралии, объяснил, что имел в виду, когда в ходе гонки сказал команде по радио: «Вы поставили меня действительно в трудное положение».

«Я не мог побороться за третье место, потому что двигатель перегревался, так что мне приходилось сбавлять темп.

В этот уик-энд у нас было так много сложных моментов с машиной, так что занять пятое и шестое места в квалификации при подобном прогрессе… Определённо, мы не ожидали, что станем в гонке третьим и четвёртым. Джордж сегодня проделал отличную работу. Я немного видел, как он сражался с Пересом. Хотел бы, чтобы тоже мог поучаствовать в этой борьбе, но в любом случае мы запишем эти очки себе на счёт и продолжим бороться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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