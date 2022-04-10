Сайнс объяснил провал на старте гонки и взял вину на себя за сход

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал проблемы на старте гонки Гран-при Австралии Формулы-1 и последующий сход после вылета с трассы. В этот момент испанец занимал 14-е место.



«У нас были похожие проблемы с переключателями на руле, как вчера. Некоторые из них не работали. Пришлось заменить рулевое колесо за минуту до старта, из-за чего руль не был сконфигурирован для старта, как следует. У меня была неверная настройка карты мотора на старт, из-за чего оба раза начинала работать система, не дающая мотору заглохнуть.



Мы откатились назад на шинах «хард», а затем, когда я спешно пытался пробиться перед пелотон, то допустил ошибку в пилотаже. Нужно быть жёстким к себе за такую ошибку. Очевидно, что на первых кругах гонки на «харде» было непросто, мне не следовало так атаковать. Простой вывод: не стоило так сильно атаковать, нужно было оставаться спокойным.



Вместе с тем мы как команда не были идеальны. Слишком много проблем с рулевым управлением, с работой системы, не дающей мотору заглохнуть, плюс квалификация поставила нас в положение догоняющих. Всё это создаёт давление, а я не отреагировал на него, как надо», — приводит слова Сайнса The Race.