Серхио Перес прокомментировал 2-е место на Гран-при Австралии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями о своём выступлении в гонке Гран-при Австралии, где он показал второй результат.

«Да, занять позицию было непросто. Льюис обошёл меня на старте. Он смог очень поздно затормозить и совершить отменный рывок к первому повороту. После этого речь шла о том, как бы догнать его. А потом появилась виртуальная машина безопасности.

Был довольно большой износ шин «медиум», затем на «харде» было уже лучше, однако нам не повезло с машиной безопасности. Конечно, это хороший результат, но, к сожалению, мы потеряли Макса. А ведь было бы здорово иметь двойной подиум», — приводит слова Переса Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен, занимавший в тот момент вторую позицию, был вынужден сойти с гонки из-за поломки. Победителем стал Шарль Леклер из «Феррари».