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Леклер объяснил, почему чуть не пропустил Ферстаппена на рестарте

Леклер объяснил, почему чуть не пропустил Ферстаппена на рестарте
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственные проблемы на рестарте гонки Гран-при Австралии, когда монегаск с трудом защитил лидерство после атаки со стороны пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«У меня возникла огромная недостаточная поворачиваемость в последнем повороте. Я думал, что будет трудно сохранить первую позицию, но мы сумели сделать это, а через два-три поворота удалось восстановить сцепление шин с асфальтом и темп вернулся», — приводит слова Леклера BBC.

Формула-1. Гран-при Австралии:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 58 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,524.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +25,593.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +28,543.
5. Ландо Норрис («Макларен») +53,303.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +53,737.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1.01,683.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.08,439.
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,221.
10. Алекс Албон («Уильямс») +1.19,382.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.21,695.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.28,598.
13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

Сошли:

Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Себастьян Феттель («Астон Мартин»).
Карлос Сайнс («Феррари»).

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