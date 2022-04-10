Леклер объяснил, почему чуть не пропустил Ферстаппена на рестарте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственные проблемы на рестарте гонки Гран-при Австралии, когда монегаск с трудом защитил лидерство после атаки со стороны пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«У меня возникла огромная недостаточная поворачиваемость в последнем повороте. Я думал, что будет трудно сохранить первую позицию, но мы сумели сделать это, а через два-три поворота удалось восстановить сцепление шин с асфальтом и темп вернулся», — приводит слова Леклера BBC.

Формула-1. Гран-при Австралии:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 58 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,524.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +25,593.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +28,543.

5. Ландо Норрис («Макларен») +53,303.

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +53,737.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1.01,683.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.08,439.

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,221.

10. Алекс Албон («Уильямс») +1.19,382.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.21,695.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.28,598.

13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.



Сошли:



Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Карлос Сайнс («Феррари»).