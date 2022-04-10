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Вольф объяснил, почему проблема дельфинирования для «Мерседеса» хуже, чем для «Феррари»

Вольф объяснил, почему проблема дельфинирования для «Мерседеса» хуже, чем для «Феррари»
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, почему последствия так называемого эффекта дельфинирования для его команды хуже, чем для «Феррари».

«Проблема дельфинирования хуже для нас в том смысле, что в нашем случае она возникает ещё и на поворотах. Если посмотреть на данные, то можно заметить, что на первом и втором секторах мы конкурентоспособны, а в последней части трассы начинаем отставать – примерно на секунду. Здесь мы отстаём, и возникают наши потери. Станет ли решение проблемы с козлением тем, что добавит эту потерянную секунду? Конечно, нет. Но есть много других вещей, за счёт которых мы могли бы привнести небольшие улучшения», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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