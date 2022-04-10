Вольф объяснил, почему проблема дельфинирования для «Мерседеса» хуже, чем для «Феррари»

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, почему последствия так называемого эффекта дельфинирования для его команды хуже, чем для «Феррари».



«Проблема дельфинирования хуже для нас в том смысле, что в нашем случае она возникает ещё и на поворотах. Если посмотреть на данные, то можно заметить, что на первом и втором секторах мы конкурентоспособны, а в последней части трассы начинаем отставать – примерно на секунду. Здесь мы отстаём, и возникают наши потери. Станет ли решение проблемы с козлением тем, что добавит эту потерянную секунду? Конечно, нет. Но есть много других вещей, за счёт которых мы могли бы привнести небольшие улучшения», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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