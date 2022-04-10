Шарль Леклер высказался о своих шансах на чемпионство

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал тот факт, что после Гран-при Австралии лидирует в личном зачёте с преимуществом в 33 очка и стал фаворитом в борьбе за титул.
«Позади лишь три гонки сезона, так что трудно думать о чемпионате, но у нас очень сильная машина и очень надёжная — я надеюсь, всё так и продолжится. Если так и будет, у нас есть шансы побороться за чемпионство. Это заставляет меня улыбаться после двух прошлых лет, которые были непростыми для команды и меня лично. Здорово вернуться в такое положение», — приводит слова Леклера BBC.
Формула-1. Гран-при Австралии:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 58 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,524.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +25,593.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +28,543.
5. Ландо Норрис («Макларен») +53,303.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +53,737.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1.01,683.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.08,439.
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,221.
10. Алекс Албон («Уильямс») +1.19,382.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.21,695.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.28,598.
13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
Сошли:
Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Себастьян Феттель («Астон Мартин»).
Карлос Сайнс («Феррари»).
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