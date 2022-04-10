Себастьян Феттель назвал причину аварии в гонке Гран-при Австралии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал свой сход с гонки Гран-при Австралии после аварии на 24-м круге. Себастьян потерял контроль над автомобилем на выходе из четвёртого поворота, вследствие чего врезался в заграждения.



«Отсутствие у меня гоночного опыта с этой машиной дало о себе знать. Я атаковал слишком сильно и потерял машину в четвёртом повороте, не сумев предотвратить столкновение, что, конечно, очень расстраивает.



Каждый круг в гоночных условиях имеет значение, ведь я впервые участвовал в гонке на этой машине. Так что жаль, что я не завершил заезд. Естественно, мы прекрасно понимаем, что машина сложная, но продолжаем искать решения для повышения производительности. На этой неделе всё пошло не так, как мы хотели, но пришло время двигаться дальше, и я уверен, что мы сможем вернуться сильнее в Имоле», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

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