Фернандо Алонсо — о выступлении на Гран-при Австралии: я потерял дар речи

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии Формулы-1, где он показал 17-й результат.

«Честно говоря, я потерял дар речи. Трудно смириться с тем, что в данный момент всё идёт не так, как надо. Но прошло всего три гонки, а впереди их ещё 20. Думаю, удача рано или поздно повернётся к нам лицом.



До появления машины безопасности, как мне кажется, мы могли рассчитывать на 6 или 7 позицию. Сейчас очевидно, что если мы вспомним про вчерашний день, а также то, что Макс сошёл с дистанции, становится понятно, что мы могли бороться за подиум. Мы были очень быстры, намного быстрее, чем «Мерседес», так что мы упустили хорошую возможность», — приводит слова Алонсо Motorsport.