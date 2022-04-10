Расселл прокомментировал первый подиум в составе «Мерседеса»

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Австралии.
«Нужно оставаться в борьбе, чтобы выиграть и извлечь выгоду из невезения других. Ребята в Брэкли и Бриксворте так упорно работали, чтобы обеспечить нас надёжной машиной. Сегодня нам немного повезло — вероятно, дважды — но мы принимаем это.
Сейчас на базе идёт настолько упорная работа в попытке вернуть нас наверх, и стоять на подиуме — это особенное вознаграждение за нашу упорную работу. Мы никогда не сдадимся, продолжим бороться.
В этот уик-энд мы сильно отставали от конкурентов, но всё равно стоим на подиуме. Мы должны продолжать в том же духе, пока отстаём: надо максимизировать возможности по набору очков, и я уверен, что мы добьёмся нужного уровня через несколько гонок», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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