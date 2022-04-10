Марко объяснил причину схода Ферстаппена в гонке ГП Австралии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о причинах схода Макса Ферстаппена с гонки Гран-при Австралии.
«Произошла утечка топлива, однако мы пока не знаем, где это случилось и почему. Это произошло совершенно внезапно, и поэтому нам пришлось сказать ему, чтобы он немедленно остановился. Желательно там, где есть огнетушитель.
Пока мы не понимаем причину проблем. Тем не менее уже во второй раз мы сходим с дистанции. Сейчас Макс отстаёт от Леклера на 46 очков. Более того, на шинах «медиум» у нас вообще не было шансов. Износ был очень высоким. «Мерседес» временами смотрелся быстрее, хотя на «харде» ситуация исправилась. Поздравляю «Феррари», они были в своей лиге», — приводит слова Марко Motorsport Netherlands со ссылкой на Servus TV.
Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:
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