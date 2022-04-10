«Астон Мартин» без очков в пяти гонках подряд. Это худший результат команды с 2009 года
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» осталась без очков в пятой гонке кряду — речь идёт о трёх стартовых этапах сезона-2022, а также о двух заключительных Гран-при 2021 года. На Гран-при Австралии немец Себастьян Феттель попал в аварию и сошёл, а канадец Лэнс Стролл финишировал 12-м.
Пять гонок подряд без очков — это худший результат команды из Сильверстоуна, не раз менявшей названия, начиная с сезона-2009. Тогда команда, называвшаяся «Форс Индия», не набрала ни одного очка вплоть до Гран-при Бельгии, где итальянец Джанкарло Физикелла занял второе место.
По итогам Гран-при Австралии — 2022 «Астон Мартин» остался единственной командой, чьи гонщики ни разу не финишировали в очковой зоне в нынешнем сезоне.
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