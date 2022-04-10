Расселл объяснил решение почти не бороться с Пересом за подиум

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал ситуацию в ходе гонки Гран-при Австралии, когда после общения с командой он не стал сильно сопротивляться атаке Серхио Переса в споре за третье место. В итоге оба пилота поднялись на подиум в результата схода Макса Ферстаппена.
«Было трудно терять место на подиуме. Я хотел сделать всё, чтобы удержать более быструю машину позади, но в конечном счёте нам нужно было беречь шины. Состояние передней левой покрышки становилось хуже в последнем повороте, я не мог её беречь. Я бы хотел побороться дальше, но признавал, что, вероятно, рабочие характеристики шины резко ухудшатся, если я поеду быстрее.
Я знал, что Льюис не собирается облегчить мне жизнь. Он никогда не сдаётся, атакует до конца. Но я думаю, что мы хорошо отработали гонку и мне всегда удавалось не подпускать его в зону детекции DRS», — приводит слова Расселла Motorsport.
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