Александер Албон — о 10-м месте «Уильямса»: мы рассчитывали лишь на 19-ю или 20-ю позицию

Пилот «Уильямса» Александер Албон признался, что в команде не рассчитывали на хороший результат в гонке Гран-при Австралии, так как предгоночные симуляции показывали, что занять гоночный коллектив может лишь последние позиции. Албон занял 10-е место.
«Было немного грустно, когда мы посмотрели на прогнозы по итогам предгоночных симуляций. Если опираться на них, то мы могли занять лишь 19-е или 20-е место. Но в гонке наш темп становился всё лучше и лучше. А ощущения на последних 25 кругах были сродни тем, что испытываешь в квалификации. Это совершенно неожиданно, но при этом одновременно подчёркивает, как много команда работала на базе и здесь, на трассе», — приводит слова Албона Motorsport Week.
Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
13:21
-
13:12
-
12:47
-
12:44
-
12:32
-
12:25
-
12:21
-
12:12
-
11:45
-
11:43
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:04
-
10:52
-
10:48
-
10:45
-
10:31
-
10:22
-
10:12
-
10:09
-
10:03
-
09:55
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:06
-
03:00
-
00:58
- 9 апреля 2022
-
23:21
-
22:58
-
21:55
-
20:56
-
19:30
-
19:10