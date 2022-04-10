Александер Албон — о 10-м месте «Уильямса»: мы рассчитывали лишь на 19-ю или 20-ю позицию

Пилот «Уильямса» Александер Албон признался, что в команде не рассчитывали на хороший результат в гонке Гран-при Австралии, так как предгоночные симуляции показывали, что занять гоночный коллектив может лишь последние позиции. Албон занял 10-е место.

«Было немного грустно, когда мы посмотрели на прогнозы по итогам предгоночных симуляций. Если опираться на них, то мы могли занять лишь 19-е или 20-е место. Но в гонке наш темп становился всё лучше и лучше. А ощущения на последних 25 кругах были сродни тем, что испытываешь в квалификации. Это совершенно неожиданно, но при этом одновременно подчёркивает, как много команда работала на базе и здесь, на трассе», — приводит слова Албона Motorsport Week.

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