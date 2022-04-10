Бинотто высказался о проблемах и сходе Сайнса на Гран-при Австралии

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал проблемы пилота команды Карлоса Сайнса, который из-за проблем с машиной плохо стартовал в гонке Гран-при Австралии и затем сошёл, вылетев в гравий.



«Определённо, он сегодня расстроен. Думаю, мы понимаем его разочарование. Для него было важно доказать в Австралии, что он быстр. И он был очень быстр в пятницу и утром в субботу. Он мог бы провести хорошую квалификацию, но возникли условия, когда ему слегка не повезло. А потом ты, скажем так, теряешь концентрацию из-за девятого места на решётке, проблемы с рулевым колесом и старта на «харде». Такого не должно происходить, но так всё-таки бывает.



Я знаю Карлоса, он отыграется. Я уверен, что он вернётся очень сильным, с нетерпением жду Имолы, чтобы увидеть его скорость», — приводит слова Бинотто Racingnews365.