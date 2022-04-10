Риккардо — о 5-м и 6-м местах «Макларена»: в Бахрейне я бы саркастически рассмеялся

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал шестой результат в гонке Гран-при Австралии. Его напарник Ландо Норрис был пятым.

«Я бы сказал, что в целом удовлетворён. На сегодняшний день это наш лучший результат в сезоне: и мой личный, и для команды. В первой части гонки мне казалось, что можно удержаться за «Мерседесами» в их DRS, но свой настоящий темп мы показали потом.

Это было что-то вроде фотофиниша. Мне сказали, что у Ландо возникли определённые проблемы, поэтому команда попросила вести себя разумно. Но, конечно, пятое и шестое места — фантастический результат. Если бы мне сказали об этом в Бахрейне, я бы саркастически рассмеялся», — приводит слова Риккардо Sky Sports.



Победителем Гран-при Австралии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.