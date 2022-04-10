Серхио Перес: «Феррари» суперсильна. Первый уик-энд, когда эта команда на шаг впереди

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о выступлении на Гран-при Австралии, где он показал второй результат. Победителем гонки стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари».
«Феррари сегодня была суперсильна, мы просто не могли с ней ничего поделать. Это первый уик-энд, когда команда была на шаг впереди. Признаюсь, ранее я полагал, что мы были очень близки к ним. Даже вчера я чувствовал, что мы могли быть немного ближе, чем в итоге оказались. Но сегодня они были на другом уровне. У нас было несколько ошибок в течение уик-энда, и мы больше боролись с «Мерседесом», чем с «Феррари», поэтому темп был не таким, каким мы хотели бы его видеть. Однако мы будем и дальше работать над этим вопросом», — приводит слова Переса F1i.
Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
14:56
-
14:28
-
13:58
-
13:21
-
13:12
-
12:47
-
12:44
-
12:32
-
12:25
-
12:21
-
12:12
-
11:45
-
11:43
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:04
-
10:52
-
10:48
-
10:45
-
10:31
-
10:22
-
10:12
-
10:09
-
10:03
-
09:55
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:06
-
03:00
-
00:58
- 9 апреля 2022
-
23:21
-
22:58
-
21:55