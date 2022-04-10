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Серхио Перес: «Феррари» суперсильна. Первый уик-энд, когда эта команда на шаг впереди

Серхио Перес: «Феррари» суперсильна. Первый уик-энд, когда эта команда на шаг впереди
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о выступлении на Гран-при Австралии, где он показал второй результат. Победителем гонки стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

«Феррари сегодня была суперсильна, мы просто не могли с ней ничего поделать. Это первый уик-энд, когда команда была на шаг впереди. Признаюсь, ранее я полагал, что мы были очень близки к ним. Даже вчера я чувствовал, что мы могли быть немного ближе, чем в итоге оказались. Но сегодня они были на другом уровне. У нас было несколько ошибок в течение уик-энда, и мы больше боролись с «Мерседесом», чем с «Феррари», поэтому темп был не таким, каким мы хотели бы его видеть. Однако мы будем и дальше работать над этим вопросом», — приводит слова Переса F1i.

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