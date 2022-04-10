Шарль Леклер: на бумаге мы думали, что «Ред Булл» будет сильнее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что в команде считали «Ред Булл» фаворитом Гран-при Австралии.
«На бумаге мы думали, что «Ред Булл» будет сильнее — надо бы нам пересмотреть эти бумаги. Мы оказались сильнее, чем думали, так что это был хороший сюрприз для нас. Очевидно, что прошлый год был очень непростым для нас, но в этом мы справляемся. Я регулярно давал обратную связь относительно того, чего хочу от машины, в частности более мощный и надёжный двигатель, и теперь у нас он есть.
Так что я невероятно счастлив и горд, что сижу за рулём «Феррари». Наша команда просто великолепна. А ведь в последние два года не было никакой уверенности, что мы вернёмся на этот уровень, однако мы здесь. Нужно продолжать выступать в том же духе, ведь сезон только начался, но старт у нас выдался, надо признать, очень хорошим», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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