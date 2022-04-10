Хельмут Марко: «Ред Булл» ждут тяжёлые времена

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что австрийской команде будет непросто в нынешнем сезоне Формулы-1.



«Помимо прочего, у нас есть проблема с весом болида. По этому показателю мы немного опережаем «Феррари». Но всё-таки сложно сделать авто лёгким в условиях ограничения бюджета. Думаю, нас ждут тяжёлые времена.

Мы были удивлены, насколько быстрой была сегодня «Феррари». Они уделяли гораздо меньше внимания шинам, чем мы. «Феррари» была в своей лиге, и, к сожалению, мы явно отставали, хотя Серхио Перес провёл отличную гонку», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Sky Sport Germany.

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