В «Астон Мартин» намерены провести расследование из-за результата Феттеля в Мельбурне

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о проблемах, с которым столкнулся немец Себастьян Феттель во время Гран-при Австралии.



«Я рад, что с Себастьяном всё в порядке после всех этих инцидентов. Думаю, что, если у кого-то вроде Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, возникают проблемы, это не из-за того, что он как-то не так пилотировал машину — он может прекрасно с этим справляться. Но то, что он так много пропустил в этот уик-энд — ненормально. При этом мне не кажется, что его трудности как-то связаны с двумя пропущенными гонками. Ведь Себастьян не раз побеждал в Мельбурне. В общем, нам самим нужно посмотреть, все ли инструменты мы предоставляем ему.



Несмотря на то что мы добились прогресса в плане веса болида, нам приходится бороться с проблемами аэродинамики. Это то, на чём мы действительно должны сосредоточиться. Я не хочу вдаваться в подробности, но успехи обычно зависят от этой области», — приводит слова Крака RacingNews365.



Напомним, в гонке Гран-при Австралии Феттель попал в аварию на 24-м круге, потеряв контроль над автомобилем на выходе из четвёртого поворота, вследствие чего врезался в заграждения.

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