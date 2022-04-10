Зафнауэр высказался о предстоящем выборе между Алонсо и Пиастри

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр дал комментарий по поводу пилота команды Фернандо Алонсо и молодого гонщика Оскара Пиастри, который на данный момент занимает роль запасного.

Недавно Алонсо заявил о том, что планирует продолжать своё выступление в Формуле-1, несмотря на возраст.

«Здорово, что Фернандо хочет продолжить карьеру. А ещё у нас есть Оскар. Пиастри — замечательный молодой человек. Он очень хорошо подготовлен и он очень голоден. Он один из самых компетентных молодых гонщиков, и мы упорно работаем с ним, чтобы при возможности дать ему шанс проявить себя. Он также много работает на симуляторе. Это будущий талант, за которым нужно следить.

Давление по поводу выбора между Алонсо и Пиастри? Нет, на этой стадии сезона мы об этом ещё не думаем. Мне кажется, что давление и размышления на эту тему начнутся в июле», — приводит слова Зафнауэра Nextgen-Auto.