«Мы не можем всегда быть идеальны». Хэмилтон обратился к болельщикам

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам после первых трёх этапов Гран-при Формулы-1.

«Я никогда не смогу выразить достаточную благодарность тем, кто пришёл на гонку, чтобы поддержать меня. Я так благодарен. Я также хочу сказать спасибо тем, кто был дома и поддерживал издалека. Спасибо, что поддерживали меня.

Я понимаю, что наши результаты — это не то, чего вы ожидали, но я призываю вас быть терпеливыми. Мы не можем всегда быть идеальны. Мы все работаем очень усердно, чтобы вернуть утраченные позиции. Мы не хотим останавливаться», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.

Напомним, на прошедшем Гран-при Австралии британец занял четвёртое место. Победу одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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