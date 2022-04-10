Бинотто: Сайнс и Леклер могут бороться друг с другом. Это важно для нас

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о борьбе между пилотами своей команды Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером.

«Сайнс и Леклер могут бороться друг с другом. Это важно для нас. Думаю, что для Карлоса ситуация улучшится и со скоростью, и с темпом, он вернётся. Тогда я буду наслаждаться борьбой между ними.

Сайнс, конечно, разочарован тем, что происходит сегодня, и мы понимаем это разочарование. По приезде в Австралию ему было важно доказать, что он снова быстр, и он действительно был хорош в пятницу и в субботу утром. Затем ему немного не повезло в квалификации. Но я знаю Карлоса очень хорошо, он вернётся и вернётся очень сильным. Я просто с нетерпением жду Имолы, чтобы снова увидеть его во всей красе», – приводит слова Бинотто PlanetF1.