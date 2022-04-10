Ферстаппен сравнил машину безопасности «Астон Мартин» с черепахой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен скоростью сейфти-кара Астон Мартин», который работал на Гран-при Австралии.
«Машина безопасности была похожа на черепаху. Невероятно. Я не понимаю, почему мы должны ехать так медленно.
«Астон Мартин» очень медленный. Мы должны провести расследование. Конечно, автомобиль безопасности «Мерседеса» быстрее из-за дополнительной аэродинамики.
Но это просто ужасно, то, как медленно мы едем за машиной безопасности в данный момент», — приводит слова Ферстаппена The Race.
Напомним, во время Гран-при Австралии на 39-м круге у Ферстаппена, занимавшего в это время вторую позицию, возникли проблемы с мотором. Победителем заезда стал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер.
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