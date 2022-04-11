Хэмилтон: поздравляю Расселла с первым подиумом в карьере
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил своего напарника по команде Джорджа Расселла со вторым местом на Гран-при Австралии.
«Поздравляю своего товарища по команде с первым подиумом. Отличная работа», — написал Хэмилтон в социальных сетях.
Примечательно, что для Расселла это не первый подиум в карьере. В прошлом сезоне он занял второе место на Гран-при Спа, когда гонка продлилась всего один круг и стала самой короткой в истории чемпионата.
Напомним, победу на Гран-при Австралии одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Сам Хэмилтон пришёл на финиш третьим. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», был вынужден досрочно завершить гонку.
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