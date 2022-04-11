Джозеф Ньюгарден выиграл Гран-при IndyCar в Лонг-Бич, Грожан — второй

Гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден показал лучший результат на Гран-при IndyCar в Лонг-Бич. Второе место занял Ромен Грожан («Андретти Автоспорт»). Победитель квалификации Колтон Херта («Андретти Автоспорт») разбил машину и завершил гонку досрочно.
IndyCar. Гран-при Лонг-Бич
1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 85 кругов.
2. Ромен Грожан («Андретти Автоспорт») +1.2869.
3. Алекс Палоу («Чип Гэнасси») +1.7594.
4. Уилл Пауэр («Пенске») +2.9654.
5. Пато О'Уорд («Макларен») +3,7122.
6. Скотт Диксон («Андретти Автоспорт») +5.0605.
7. Грэм Рэйхол («Чип Гэнасси») +5.3931
8. Александер Росси («Андретти Автоспорт») +7.3084
9. Элио Кастроневес («Чип Гэнасси») +8.9521
10. Кайл Кирквуд («Пенске») +12.8631.
18. Кристиан Лундгор («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») +2 круга.
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