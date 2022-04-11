Эксперт опроверг слухи об угрозах «Феррари» в сторону «Хааса»

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравитц опроверг слухи о том, что «Феррари» «угрожала» «Хаасу» прекращением сотрудничества из-за слишком хороших выступлений американской команды на первых двух этапа Гран-при.
По слухам, эти разговоры в паддоке начались после того, как «Хаас» продемонстрировал снижение своей конкурентоспособности в Австралии по сравнению с уровнем выступлений в первых двух гонках нового сезона.
«Куда делся темп «Хааса»? Это открытый вопрос, который задают многие в паддоке. От набора очков в первых двух гонках до финиша на 13-м и 14-м местах в Австралии — это очень, очень странно. Угрозы «Феррари»? Конечно, это чушь. «Феррари» никогда не угрожала приглушить собственный двигатель на болидах «Хааса».
Я думаю, правда в том, что они приехали сюда с неправильными настройками и так и не смогли их вернуть. Когда ты по сути теряешь пятницу из-за отсутствия подходящих настроек, отыграться очень тяжело», — приводит слова Кравитца PlanetF1.
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