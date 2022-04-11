В «Альфа Ромео» прокомментировали слухи об интересе со стороны «Ауди»

Спортивный директор «Альфа Ромео» Бит Зендер дал комментарий по поводу возможного сотрудничества команды с «Ауди».

Недавно наблюдательный совет «Фольксваген» окончательно одобрил участие в Формуле-1 брендов «Ауди» и «Порше» в связи с новым регламентом на двигатели в 2026 году.

«Мы уже работали с «Мерседесом» и «БМВ». «Ауди» хорошо впишется сюда. Мы, безусловно, привлекательный партнер, особенно с учетом наших результатов в начале сезона. Но я не могу сказать ничего конкретного, потому что не участвую в переговорах», — приводит слова Зендера Nextgen-Auto.

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