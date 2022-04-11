Марко: странно, что на ГП Австралии убрали зону DRS потому, что этого хочет одна команда

Босс «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение о том, что Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение убрать одну из четырёх зон DRS на трассе «Альберт-парк». Официально это было сделано по соображениям безопасности, а сильнее всех за отмену зоны выступал пилот «Альпин» Фернандо Алонсо.

«Альпин» не могла проехать эти участки DRS. Поэтому они хотели сделать так, чтобы одна зона исчезла.



Странно, что такие решения принимаются только потому, что этого хочет одна команда», — приводит слова Марко GrandPrix.

Стоит отметить, что Марко сказал это ещё до начала гонки в воскресенье.

Формула-1. Гран-при Австралии:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 58 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,524.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +25,593.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +28,543.

5. Ландо Норрис («Макларен») +53,303.

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +53,737.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1.01,683.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.08,439.

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,221.

10. Алекс Албон («Уильямс») +1.19,382.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.21,695.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.28,598.

13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.



Сошли:



Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Карлос Сайнс («Феррари»).