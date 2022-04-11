Российская автомобильная федерация сделала заявление насчёт скандала с Северюхиным

Российская автомобильная федерация выпустила официальное заявление по поводу скандала с российским картингистом Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.
«Российская автомобильная федерация сообщает, что находится в курсе происшедшего в воскресенье, 10 апреля, на церемонии награждения первого этапа чемпионата Европы по картингу в Португалии, когда российский спортсмен Артём Северюхин, выступавший под итальянской лицензией и за шведскую команду, изобразил жест, который некоторые восприняли как «римский салют».
В данный момент Российская автомобильная федерация выясняет обстоятельства произошедшего и поступка спортсмена, а также анализирует комментарии сторон в связи с этим.
Мы также сообщаем, что считаем неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов.
Наши дальнейшие комментарии о том, как будет расценено происшедшее и какие меры будут применены к спортсмену, последуют позже, после заседания Совета РАФ по спорту», — говорится на официальном сайте РАФ.
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