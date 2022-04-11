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Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Австралии: Стролл и Цунода возглавляют таблицу

Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Австралии: Стролл и Цунода возглавляют таблицу
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По итогам второго этапа сезона-2022, Гран-при Австралии, пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил сразу три штрафных балла за два инцидента — сначала судьи наказали канадца двумя штрафными баллами за столкновение с соотечественником Николасом Латифи в квалификации, а затем ещё один балл он получил в гонке за неоднократное изменение траектории при обороне позиции на прямой. Теперь Стролл наряду с Цунодой возглавляет таблицу, имея в своём активе восемь штрафных баллов за последние 12 месяцев, однако один балл у Лэнса сгорит уже в это воскресенье, 18 апреля.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»818 апреля 2022 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»818 апреля 2022 года — 1 балл
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»525 июня 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»312 сентября 2022 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Александер Албон«Уильямс»23 июля 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»210 октября 2022 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 3 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»126 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»127 марта 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»127 марта 2023 года — 2 балла
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