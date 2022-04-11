Formu1a.uno: «Феррари» увеличила мощность двигателя на 5 л.с. на Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 «Феррари» увеличила мощность двигателя на пять лошадиных сил на Гран-при Австралии, сообщает Formu1a.uno. По данным источника, такое решение было принято, чтобы компенсировать отставание от «Ред Булл», которое было на Гран-при Саудовской Аравии на трассе в Джидде. Это позволило машинам «Феррари» быть чуть быстрее на прямой.



Как сообщает источник, это увеличение будет также использовано на гонке в Имоле, Гран-при Эмилии-Романьи. При этом команда продолжает сбор информации о надёжности как машины, так и силовой установки, и эта работа будет вестись как минимум до пятой гонки сезона, которая пройдёт в Майами.



Напомним, по итогам Гран-при Австралии Шарль Леклер одержал вторую победу в трёх гонках сезона.