Formu1a.uno: «Феррари» увеличила мощность двигателя на 5 л.с. на Гран-при Австралии
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Команда Формулы-1 «Феррари» увеличила мощность двигателя на пять лошадиных сил на Гран-при Австралии, сообщает Formu1a.uno. По данным источника, такое решение было принято, чтобы компенсировать отставание от «Ред Булл», которое было на Гран-при Саудовской Аравии на трассе в Джидде. Это позволило машинам «Феррари» быть чуть быстрее на прямой.
Как сообщает источник, это увеличение будет также использовано на гонке в Имоле, Гран-при Эмилии-Романьи. При этом команда продолжает сбор информации о надёжности как машины, так и силовой установки, и эта работа будет вестись как минимум до пятой гонки сезона, которая пройдёт в Майами.
Напомним, по итогам Гран-при Австралии Шарль Леклер одержал вторую победу в трёх гонках сезона.
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