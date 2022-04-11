«Он свой выбор сделал». Косаченко высказалась о скандале с российским картингистом

Автоспортивный менеджер и эксперт Оксана Косаченко высказалась по поводу скандала с российским картингистом Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.



«Не могу сказать, что он наш гонщик. Он не выступает под российской лицензией. Это печальная история, что он ассоциируется c Россией. Я думаю, что на эту тему надо разговаривать с российской автомобильной федерацией. Как они на это смотрят. Честно говоря, я тоже удивлена. У человека своё мировоззрение, по всей вероятности. У каждого был свой выбор, он свой выбор сделал. Вопрос, как к этому относится российская автомобильная федерация, если она выдавала ему лицензию. Для меня этот поступок сам по себе удивительный. Я никого не призываю высказывать поддержку или критику, но на подиуме вести себя так… это странно, я так скажу.



Не знаю, под какой он лицензией выступает. Если он выступает под итальянской лицензией, то он не имеет никакого отношения к России, кроме своего происхождения. Те, кто хотел, свою позицию подчеркнули. Никита Мазепин, Роман Русинов, Даниил Квят, когда им было предложено неприлично себя повести, они от этого отказались. А здесь, оказывается, такие «великие» гонщики, которые позволяют вести себя вот так. Посмотрим, чем это всё закончится. Но боюсь, что это печально закончится для этого юного дарования», — цитирует Косаченко «Спорт день за днём».