Вольф высказался о запрете ФИА на ношение пилотами украшений и пирсинга во время гонок

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации вокруг нового требования ФИА, в котором говорится, что ношение украшений в виде пирсинга или цепочек на шее запрещено во время участия в гонках.



«Нильс Виттих отработал первые гонки очень солидно, не допустив ни одной ошибки. Неужели борьба с пирсингом — это то противостояние, которое ему нужно на данном этапе? Но если это станет самой досадной ошибкой гоночного директора, то я легко это переживу», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.



Полная формулировка правила гласит: «Ношение украшений в виде пирсинга на теле или металлических цепочек на шее запрещено во время соревнований и может быть проверено перед стартом. Если будет обнаружено, что кто-то из гонщиков нарушает это правило, вопрос может быть передан на рассмотрение стюардов на соревнованиях».



Напомним, ранее Хэмилтон заявил, что он не собирается выполнять это требование.