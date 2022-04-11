Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф высказался о запрете ФИА на ношение пилотами украшений и пирсинга во время гонок

Вольф высказался о запрете ФИА на ношение пилотами украшений и пирсинга во время гонок
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации вокруг нового требования ФИА, в котором говорится, что ношение украшений в виде пирсинга или цепочек на шее запрещено во время участия в гонках.

«Нильс Виттих отработал первые гонки очень солидно, не допустив ни одной ошибки. Неужели борьба с пирсингом — это то противостояние, которое ему нужно на данном этапе? Но если это станет самой досадной ошибкой гоночного директора, то я легко это переживу», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.

Полная формулировка правила гласит: «Ношение украшений в виде пирсинга на теле или металлических цепочек на шее запрещено во время соревнований и может быть проверено перед стартом. Если будет обнаружено, что кто-то из гонщиков нарушает это правило, вопрос может быть передан на рассмотрение стюардов на соревнованиях».

Напомним, ранее Хэмилтон заявил, что он не собирается выполнять это требование.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022