Три команды Формулы-1 выступают против повышения потолка расходов из-за инфляции

Только три команды Формулы-1 выступают против увеличения потолка расходов на $ 7 млн, сообщает Sports Mole. Речь идёт о командах «Альпин», «Альфа Ромео» и «Хаас».



«Правила есть правила», — заявил руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.



«Если в сентябре мы превысим 3% инфляции, в 2023 году потолок автоматически будет выше. Я не думаю, что стоит форсировать события», — добавил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.



Напомним, в нынешнем сезоне лимит расходов составляет $ 142,4 млн. Согласно финансовому регламенту, потолок расходов может быть поднят, если инфляция в странах G7 превысит три процента на сентябрь предыдущего года.



Из-за этого команды не могут рассчитывать на увеличение потолка расходов в нынешнем сезоне, поскольку в сентябре 2021 года инфляция не превышала эту величину. Однако из-за кризиса в 2022 году в некоторых случаях только расходы на перевозку увеличились вдвое.