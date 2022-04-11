Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв раскритиковал «Астон Мартин»

Жак Вильнёв раскритиковал «Астон Мартин»
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал «Астон Мартин».

«Формула-1 — это не сеть магазинов одежды или бренд часов. Всё гораздо сложнее. Особенно если ты руководишь командой ради своего сына – находить решения становится ещё сложнее.

Столкновение Стролла и Латифи в квалификации было просто позорным. После этого Лэнс ещё и обвинил трассу в аварии, что стало, пожалуй, самым странным объяснением.

Что до Феттеля, то, думаю, он и вовсе предпочёл бы остаться дома. Он ошибался, и выступая в составе «Феррари», но в этот уик-энд было что-то другое. Спонсорам такое не нравится. Кроме того, это стоит денег из-за потерянных очков, если не говорить о повреждённых машинах.

Даже в долгосрочной перспективе это решить будет сложно. Они умудрились построить машину, сравнимую с «Уильямсом» и «Хаасом», обладая гораздо большим бюджетом», — приводит слова Вильнёва GrandPrix.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022