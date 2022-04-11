Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал «Астон Мартин».



«Формула-1 — это не сеть магазинов одежды или бренд часов. Всё гораздо сложнее. Особенно если ты руководишь командой ради своего сына – находить решения становится ещё сложнее.



Столкновение Стролла и Латифи в квалификации было просто позорным. После этого Лэнс ещё и обвинил трассу в аварии, что стало, пожалуй, самым странным объяснением.



Что до Феттеля, то, думаю, он и вовсе предпочёл бы остаться дома. Он ошибался, и выступая в составе «Феррари», но в этот уик-энд было что-то другое. Спонсорам такое не нравится. Кроме того, это стоит денег из-за потерянных очков, если не говорить о повреждённых машинах.



Даже в долгосрочной перспективе это решить будет сложно. Они умудрились построить машину, сравнимую с «Уильямсом» и «Хаасом», обладая гораздо большим бюджетом», — приводит слова Вильнёва GrandPrix.