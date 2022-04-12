Бинотто: это лучший Леклер, которого я когда-либо видел

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о монегаске Шарле Леклере.



«Это лучший Леклер, которого я когда-либо видел. Он и ранее проявлял свой талант, и он продолжает расти. Это относится к его зрелости, концентрации во время гоночных уик-эндов, навыкам при настройке машины, взаимодействии с инженерами, работе с шинами. Нужно держать такой уровень на протяжении оставшихся 20 гонок. Это вызов, но я знаю, что Шарль сделает всё возможное», — приводит слова Маттиа Бинотто Corriere della Sera.



Леклер после трёх этапов чемпионата мира лидирует в личном зачёте, имея почти двукратное очковое преимущество над ближайшим преследователем — британским гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом.