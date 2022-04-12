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Тимо Глок: «Феррари» будет определять приоритеты в пользу Леклера, а не Сайнса

Тимо Глок: «Феррари» будет определять приоритеты в пользу Леклера, а не Сайнса
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение о том, что «Феррари» будет определять приоритеты в пользу Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса.

«Леклер сейчас находится на высочайшем уровне. Внутри команды лидер уже относительно ясен на ранней стадии. Я уверен, что в определённых ситуациях «Феррари» будет отдавать приоритет Шарлю. Леклер — лидер чемпионата мира, а Карлос Сайнс уже находится на определённом расстоянии позади него.

Если посмотреть на «Феррари» в целом, то удивительно, что так много ошибок происходит с Сайнсом, а не с Леклером. Вы могли ясно видеть, что Сайнс был раздражён из-за сложившейся ситуации. Это началось ещё в квалификации, когда он пересёк линию на две секунды позже и его круг не был засчитан из-за красного флага.
Но было также много мелких ошибок, которые не должны были случиться с «Феррари». Они произошли с машиной Сайнса. У испанца должно быть много вопросов к самому себе после гоночного уик-энда», — приводит слова Глока PlanetF1.

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