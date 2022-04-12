Марко: Перес провёл отличную гонку в Австралии, он был на одном уровне с Ферстаппеным

Босс «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что гонщики его команды Серхио Перес и Макс Ферстаппен были равны на Гран-при Австралии.

«Серхио провёл отличную гонку, он был на одном уровне с Максом. Он потерял позицию на старте, потому что Льюис Хэмилтон очень хорошо стартовал, но он показал хорошую гонку, и мы ждём от него того же в дальнейшем.

На самом деле, мы должны были занять как минимум второе и третье места. Но мы счастливы, что Серхио финишировал вторым. Чеко заслуживает большой похвалы, потому что ему снова не повезло со временем автомобиля безопасности. Но он добился необходимого прогресса и добился второго результата. Он обошёл Льюиса Хэмилтона, совершив сильный маневр, а затем ему он сумел обогнать и Джорджа Расселла», — приводит слова Марко PlanetF1.