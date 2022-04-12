«Они хотели мне отомстить!» Зафнауэр в шутку обвинил Феттеля в аварии на ГП Австралии

Босс «Альпин» Отмар Зафнауэр пошутил, что пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель специально разбил свой болид, чтобы испортить гонку Фернандо Алонсо в Австралии.

Напомним, в прошлом Зафнауэр возглавлял как раз «Астон Мартин».

«Сейфти-кар появился на трассе очень не вовремя для нас, но вовремя для «Астон Мартин». Себастьян Феттель, видимо, специально попал в аварию, чтобы спровоцировать появление машины безопасности – вероятно, так они хотели мне отомстить!

Если бы мы квалифицировались на том месте, на которое рассчитывали, то для Фернандо это была бы совсем другая гонка. Тогда бы он стартовал на «медиуме», как и все остальные вокруг него, и не попал бы впросак из-за машины безопасности», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.