Марко: Ферстаппен переходит границы. Мы думали, что он успокоится после победы в Ф-1

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что ожидал большего спокойствия от пилота австрийской команды Макса Ферстаппена после его победы в Формуле-1 в прошлом сезоне. В квалификации Гран-при Австралии голландец в попытке опередить Шарля Леклера допускал ошибки на финальном секторе трассы.
«Он переходит границы — он хочет слишком многого. В Австралии, на последнем секторе, это не сработало. Мы думали, что с титулом чемпиона мира он немного успокоится, но, возможно, ему нужен ещё один титул, чтобы он не выходил на гонки с таким давлением», — приводит слова Марко Formula1News.co.uk.
Ранее Марко выразил мнение, что гонщики его команды Серхио Перес и Макс Ферстаппен были равны на Гран-при Австралии.
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