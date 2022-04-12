Норрис считает, что успех «Макларена» в Австралии обусловлен особенностями трассы

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что успех команды на Гран-при Австралии связан в первую очередь с особенностями трассы.

Напомним, в Мельбурне Норрис занял пятую позицию, а его напарник по команде Даниэль Риккардо пришёл на финиш шестым.

«Дело в том, что, если бы мы сейчас вернулись в Бахрейн, мы всё равно заняли бы 13-е место в квалификации и проиграли бы в гонке два круга или что-то вроде того. Наша машина точно такая же, в этом и проблема.

Думаю, мы понимаем, что эта трасса намного лучше для нас, она намного ровнее, и это подходит машине гораздо больше. Мы возьмём с собой то, чему научились за эту гонку, и постараемся применить это на следующих гонках», — приводит слова Норриса RaceFans.