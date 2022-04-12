Уик-энд Алонсо в Австралии испортила деталь стоимостью в полтора фунта

Команда Формулы-1 «Альпин» установила, что авария испанского гонщика Фернандо Алонсо в квалификации Гран-при Австралии на трассе «Альберт-парк» произошла из-за уплотнителя в сальнике, стоимость которого оценивается в полтора фунта стерлингов (примерно 150 рублей). Именно проблема с уплотнителем привела к сбою в работе гидравлической системы, из-за чего Алонсо не сумел переключить передачу вниз и вылетел с трассы.



«Это был уплотнитель в сальнике. Масло начало вытекать. В такой ситуации автоматически включается режим, который начинает беречь двигатель. Он включился — и вот что произошло. Так что, по сути, ремонтом была замена уплотнителя.



Если бы он квалифицировался там, где мог, то гонка Фернандо, вероятно, оказалась бы совсем другой. Он бы стартовал на «медиуме», как и все вокруг него, ему не помешал бы выезд сейфти-кара и у него был бы шанс побороться с парнями в топ-4», — отметил руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр в интервью The Race.