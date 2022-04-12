Хельмут Марко назвал три проблемы «Ред Булл», мешающие побороться с «Феррари»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему его команда сейчас уступает «Феррари».
«Сейчас дело в двух или трёх разных вещах. Первая — проблемы с надёжностью, которые у нас едва ли были в прошлом году. Но и отставание от «Феррари» в гонке было тревожащим. Они просто контролировали темп и делали это без гранулирования шин. Если бы Макс прибавил, то Леклер мог легко на это отреагировать.
Мы неприятно удивлены скоростью «Феррари». У них почти не было гранулирования, которое у нас возникало уже через несколько кругов. «Феррари» может легче находить хороший баланс машины.
Ну и, очевидно, наша машина тяжелее, чем «Феррари». Думаю, гандикап в весе может доходить до десяти килограммов. Если переводить это во время на круге, то речь идёт примерно о трёх десятых. Но понижать вес дорого. Это прежде всего финансовый вопрос, а во-вторых, вопрос надёжности, так что трудно всё сделать в рамках лимита на бюджеты», — приводит слова Марко PlanetF1.
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