Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Все равно не закончу гонку». Ферстаппен пошутил насчёт ненадёжности болида «Ред Булл»

«Все равно не закончу гонку». Ферстаппен пошутил насчёт ненадёжности болида «Ред Булл»
Комментарии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз принял участие в соревнованиях по сим-рейсингу — уже вскоре после своего схода на Гран-при Австралии Формулы-1. Во время соревнований Ферстаппен довольно жёстко пошутил насчёт ненадёжности своей нынешней техники — болида «Ред Булл» и силовой установки, которую разработала «Хонда», а теперь поддерживает собственное моторное подразделение «быков».

Когда Ферстаппену сказали, что в очередном заезде его команде предстоит стартовать с конца стартовой решётки, Макс отреагировал следующим образом: «В конечном счёте для меня не имеет значения, стартовать ли спереди или сзади. Я всё равно не закончу гонку».

После этого как партнёры Ферстаппена по команде, так и он сам рассмеялись.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022