«Все равно не закончу гонку». Ферстаппен пошутил насчёт ненадёжности болида «Ред Булл»
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз принял участие в соревнованиях по сим-рейсингу — уже вскоре после своего схода на Гран-при Австралии Формулы-1. Во время соревнований Ферстаппен довольно жёстко пошутил насчёт ненадёжности своей нынешней техники — болида «Ред Булл» и силовой установки, которую разработала «Хонда», а теперь поддерживает собственное моторное подразделение «быков».
Когда Ферстаппену сказали, что в очередном заезде его команде предстоит стартовать с конца стартовой решётки, Макс отреагировал следующим образом: «В конечном счёте для меня не имеет значения, стартовать ли спереди или сзади. Я всё равно не закончу гонку».
После этого как партнёры Ферстаппена по команде, так и он сам рассмеялись.
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