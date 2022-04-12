«Больше никогда не победит». Минарди призвал Феттеля завершить карьеру

Бывший руководитель собственной команды Формулы-1 Джанкарло Минарди высказал мнение, что четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю пора покинуть серию и завершить спортивную карьеру. На Гран-при Австралии в Мельбурне немецкий гонщик сначала разбил машину в начале третьей тренировки, а затем попал в аварию в ходе воскресной гонки.
«Ему не повезло, что он пропустил два Гран-при из-за коронавируса, а в третьем он вылетел. Но он должен завершить карьеру. У него много денег, он завоёвывал чемпионские титулы, а больше никогда не победит», — приводит слова Минарди Corriere dello Sera.
Феттель становился чемпионом мира в составе «Ред Булл» четыре сезона подряд — в 2010-2013 годах. После перехода в «Феррари» Себастьян не сумел взять титул, а с 2021 года выступает за «Астон Мартин».
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