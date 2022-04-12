В «Альфа Ромео» ожидали, что Стролла накажут за выдавливание Боттаса в Мельбурне

Руководитель инженерного отдела «Альфа Ромео» Хеви Пухолар считает, что гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл заслуживал временного штрафа за действия во время Гран-при Австралии.

Во время гонки пилот «Астон Мартин» при обгоне выдавил финского пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса с оптимальной траектории и фактически на обочину, однако стюарды не увидели нарушения в действиях канадского гонщика.

«Мы ожидали, что он получит штраф, потому что то, что сделал Стролл, было не очень красиво. Но решение было принято — без штрафа. Это не было разочарованием для нас, но мы считаем, что Боттаса вытолкнули», — приводит слова Пухолара RaceFans.

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