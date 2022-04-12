Льюис Хэмилтон пообещал провести много зум-конференций с сотрудниками «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что хочет быть максимально вовлечён в процесс улучшения болида команды W13.



«Я буду делать много звонков. У меня будут звонки по «Зуму» со спонсорами и нашими руководителями, я буду стараться подбодрить их. Нам нужно многое улучшить, и нам нужна поддержка каждого в ходе этого процесса. Речь идёт о том, что мы должны затронуть абсолютно все детали. Наш голод побед — на месте, мы должны всё максимизировать.



В ходе звонков по «Зуму» я буду связываться с людьми в аэродинамической трубе, аэродинамиками, изучать просто всё.



Нужно находить дополнительную скорость во всех аспектах, нам это необходимо сейчас, а не через две-три гонки. Мне нужно всех ободрить и придать энергии. И я сам буду работать на симуляторе», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.