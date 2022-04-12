У «Астон Мартин» возник дефицит запчастей после серии аварий на Гран-при Австралии

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак признался, что у команды возникли проблемы с запчастями на фоне многочисленных аварий с участием Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла на Гран-при Австралии.



«Это был разочаровывающий уик-энд, так что теперь нам нужно собрать все детали, что у нас остались. У нас начинает уменьшаться число запчастей, и нужно решить эту проблему. Уверен, вы подсчитали число инцидентов, а также число передних крыльев и элементов передней подвески, которые оказались повреждены.



Теперь нам нужно подсчитать, как много запчастей требуется, чтобы поехать в Имолу. Вопрос следующий: останется ли у нас резерв для развития или нам нужно будет потратить все ресурсы на изготовление запасных деталей? Эти обсуждения продолжаются», — приводит слова Крака GPFans.

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