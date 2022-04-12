Ферстаппен: мне понадобится 45 гонок, не имеет смысла верить в титул

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что из-за проблем с надёжностью он предпочитает не думать о собственных шансах на чемпионский титул.
«Сезон длинный, но такими темпами мне понадобится 45 гонок. Я сейчас не думаю о чемпионстве. В настоящий момент не имеет смысла верить в титул. Если ты хочешь сражаться за чемпионство, то подобное не должно происходить. Разрыв уже очень большой. И при этом непохоже, что есть одно простое решение проблем. Мы должны стать надёжнее и быстрее, а также лучше работать с шинами. Так что нужно многое изучить.
Я просто попытаюсь вновь выжать из машины максимум в следующей гонке. Конечно, я хочу попробовать выиграть гонки, но прежде всего я хочу финишировать», — приводит слова Ферстаппена F1Maximaal со ссылкой на De Telegraaf.
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