Ферстаппен: мне понадобится 45 гонок, не имеет смысла верить в титул

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что из-за проблем с надёжностью он предпочитает не думать о собственных шансах на чемпионский титул.



«Сезон длинный, но такими темпами мне понадобится 45 гонок. Я сейчас не думаю о чемпионстве. В настоящий момент не имеет смысла верить в титул. Если ты хочешь сражаться за чемпионство, то подобное не должно происходить. Разрыв уже очень большой. И при этом непохоже, что есть одно простое решение проблем. Мы должны стать надёжнее и быстрее, а также лучше работать с шинами. Так что нужно многое изучить.



Я просто попытаюсь вновь выжать из машины максимум в следующей гонке. Конечно, я хочу попробовать выиграть гонки, но прежде всего я хочу финишировать», — приводит слова Ферстаппена F1Maximaal со ссылкой на De Telegraaf.